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الفيضانات تسبب أضرارا جسيمة في المدن والقرى العربية



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



سببت السيول الناجمة عن الأمطار التي تسقط منذ ساعات الليل أضرارا جسيمة في بعض المدن والقرى العربية بشمال البلاد. 


ففي سخنين اعلن اليوم حالة الطوارئ بسبب انهيار البنى التحية في بعض الأحياء في حين أخليت عن طلابها في طمرة مدرسة غمرتها السيول. 

وفي قريتي كابول وعرابة غمرت السيول عدة منازل. وقامت طواقم انقاذ بتخليص سكانها بعد أن كانوا عالقين فيها. 

كما قامت الشرطة بإغلاق عدة طرق في هذه المنطقة بعد ان غمرتها السيول.


وعلى طريق رقم 804 في المقطع بين قريتي عرابة ولوتيم، تم تخليص سائقيْن علقا داخل مركبتهما بعد أن غمرته مياه وادي "حيلزون" المجاور.




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