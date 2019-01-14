كلاسيكو, الأرض.., موعد, مواجهة, ريال, مدريد, وبرشلونة,

أعلن رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليغا"، خافيير تيباس، موعد مباراة "الكلاسيكو " المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة 26 من البطولة.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الاثنين، عن تيباس قوله إن المباراة التي ستقام على استاد "سانتياغو برنابيو"، ستنطلق السبت 2 مارس المقبل، في تمام الساعة 8:45 مساء بالتوقيت المحلي (غرينتش +1).وكان برشلونة قد تغلب على ريال مدريد في مباراة الذهاب بخمسة أهداف مقابل هدف للريال.ويعتلي رفاق ميسي صدارة الليغا بـ43 نقطة، فيما يحل النادي الملكي بعيدا في المركز الرابع برصيد 33 نقطة بعد 19 جولة.