لمحبي, الحلويات..علاج, غير, متوقع, للسعال!,

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كشف علماء جامعة لابفورو الإنجليزية أن السمنة تساعد في تقلص حجم الدماغ،...
أكد باحثون من جامعة بيرغن النرويجية، أن الجسم يمكنه علاج مرض السكري، لأن خلايا...
حذرت مجلة "إلتيرن" الألمانية من تناول الحوامل عرق السوس، نظرا لخطورته على صحة...
توصل علماء جامعة برمنغهام إلى سبب ظهور وملاحظة وجود الطعام اللذيذ وغير الصحي في...
يلجأ الجميع في فصل الشتاء إلى الإكثار من المشروبات الساخنة، خاصة الحساء الساخن،...
لا يوجد أحد على الأرض، نساء أو رجال، لا يحلمون بالاحتفاظ بالشباب الدائم، لذا...
من يتوقع أن تحمل قشور البصل التي نتخلص منها يوميا فوائد تفوق في تركيزها فوائد...
حذر خبراء من أن الشعور بالتعب والاكتئاب عند الاستيقاظ يمكن أن يكون علامة مبكرة...
كشف ماكميلان كريس ستيل، العالم في مركز أمراض الأورام في لندن، 7 أعراض رئيسية يجب...
قد نظن أن الشعور بالألم يأتي بطريقة واحدة لكل الناس، غير أن دراسة علمية حديثة تكشف...