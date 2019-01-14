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لافروف: سيادة روسيا على جزر الكوريل غير خاضعة للنقاش



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد وزير الخارجية الروسي أن سيادة بلاده على جزر الكوريل غير خاضعة للنقاش، داعيا طوكيو للاعتراف بنتائج الحرب العالمية الثانية كخطوة أولى نحو معاهدة السلام.



وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الياباني تارو كونو عقد في العاصمة الروسية موسكو، إنه من الصعب التقدم في المفاوضات حول معاهدة السلام مع اليابان دون اعترافها بسيادة روسيا على الكوريل.


وأشار إلى أنه لا تزال هناك اختلافات في وجهات النظر بشأن اتفاق السلام بين روسيا واليابان، مؤكدا إيلاء موسكو اهتماما بالخطوات التي تتخذها واشنطن في اليابان والتي تهدف إلى عسكرة المنطقة




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