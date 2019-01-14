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البس روب الحمام واطلع فيو!



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اسبوع الازياء للملابس الرجالية مستمر في ميلان, ومن اشهر الماركات اللي قدمت ابتكاراتها كانت "دولتشي اند غابانا". ازياؤهم الرجالية مهضومة اكتر من "فيرساشي" مع انها بتتطلب احيانا لبس روب الحمام على انة جاكيت!! شوفو صور العرض.. بس بدل ما تدفعو كم ميت شيكل حق الروب بتدفعو كم ألف لانه من "ابتكار" الماركة الثمينة "دولتشي اند غابانا". الله يستر..



كمان تهبلو شوي بالالوان المفقوعة.. سوري قصدنا الفاقعة, ودمجوها مع بعضها.. والطباعات المعجقة.. طيب قال هاد تجديد.. لكن كان في كم لوك ملوكي مرتبين..




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- حسناء أم الفحم

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