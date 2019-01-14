الطيبة - وفاة مواطن نقل الى المستشفى بحالة حرجة

توفي في مستشفى بيلينسون قبل قليل رجل نقل الى المستشفى من مركز طبي في الطيبة وهو مصاب .

الطاقم الطبي في المستشفى حاول انعاش الرجل وانقاذ حياته الا ان المحاولات باءت بالفشل وتم اقرار وفاته في المستشفى .ولم تتضح بعد خلفية الحادث وكيفية وفاة الشخص.