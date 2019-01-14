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الطيبة - وفاة مواطن نقل الى المستشفى بحالة حرجة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



توفي في مستشفى بيلينسون قبل قليل رجل نقل الى المستشفى من مركز طبي في الطيبة وهو مصاب .


الطاقم الطبي في المستشفى حاول انعاش الرجل وانقاذ حياته الا ان المحاولات باءت بالفشل وتم اقرار وفاته في المستشفى .


ولم تتضح بعد خلفية الحادث وكيفية وفاة الشخص.
الطيبة - وفاة مواطن نقل الى المستشفى بحالة حرجة




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