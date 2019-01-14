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ظريف: الرئيس حسن روحاني سيزور العراق في مارس المقبل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نقلت وكالة أنباء "فارس" عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني سيزور العراق في مارس المقبل.



ومن جانبها أفادت وكالة أنباء "مهر" بأن روحاني سيزور العراق في الأسابيع المقبلة، ونقلت عن وزير الخارجية الإيراني، أنه تم الاتفاق خلال المحادثات التي جرت بينه ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي "على أن زيارة الرئيس روحاني ستعقد في الأسابيع القليلة المقبلة بعد توجيه دعوة رسمية من قبل الرئيس ورئيس الوزراء العراقي".


وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، ونظيره الإيراني، محمد جواد ظريف (بغداد، 13 يناير 2019)وزير خارجية العراق: ناقشنا مع ظريف دعم جهودنا لإعادة سوريا للجامعة العربية


ونُقل عن ظريف أيضا قوله، إن المباحثات بين الطرفين تطرقت "إلى مختلف القضايا وأصدر رئيس الوزراء توجيهات لحل المشاكل الاقتصادية من أجل تسهيل العلاقات الثنائية".




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