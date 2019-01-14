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ادعيس: ما يجري في الأقصى انتهاك لحرمته واستهانة بمقدسات المسلمين



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ندد الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية بانتهاك حرمة المسجد الأقصى والمسجد القبلي وقبة الصخرة وساحاته ومرافقه، اليوم الإثنين من قبل مجموعة من سوائب المستوطنين الذي يمارسون انتهاكاتهم بحماية الشرطة .



وقال ادعيس بأن ما حصل اليوم من محاصرة لحراس المسجد الأقصى وحماته من الأوقاف الإسلامية في القدس، في داخل مسجد قبة الصخرة المشرفة، ما هو إلا ضرب بعرض الحائط بمشاعر المسلمين واستهانة كبيرة في مقدساتهم وقيمهم الدينية، مضيفاً بأن هذه الممارسات غير الأخلاقية والتي تدفع بمزيد من التحريض الديني في داخل القدس وخارجها تأتي في سياق مدروس وممنهج وتعمل على ترسيخ فكرة هذا الاحتلال بتقسيم المسجد الأقصى زمنياً ومكانياً، أسوة بالمسجد الإبراهيمي الذي يئن تحت وطأة انتهاكات المستوطنين اليومية والتي كان آخرها يوم أمس من خلال الاعتداء على حديقته.


وأشار ادعيس إلى أن هناك هجمة واضحة على مقدسات الفلسطينيين بمسلميهم ومسيحييهم من قبل المستوطنين وبحماية سياسية وأمنية من قبل حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة والتي تعمل بجهد واضح على الإساءة للأديان في فلسطين تحت مبررات وحجج واهية.


وطالب ادعيس مؤسسات المجتمع الدولي بضرورة لجم حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن الاستمرار بهذه الانتهاكات والتعرض للرموز والمقدسات الإسلامية والمسيحية.




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