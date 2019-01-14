“داعش”, يهدد, كيت, ميدلتون, والامير, جورج,

على ما يبدو أن حياة دوقة كامبريدج “​كيت ميدلتون​” وعائلتها بخطر، وذلك بعد أن تلقت تهديدا من قبل متطرفين من تنظيم داعش الإرهابي، الذين يخططون لتسميم الطعام التي تبتاعه من البقالات.

وأشارت إحدى الصحف العالمية إلى أن الرسالة المشفرة التي تلقوها لفتت إلى أن المتطرفين سيعبثون بطعام “كيت” الذي تشتريه، كما نشروا صورة للدوقة وهي تتسوق وعلامة “اكس” حمراء على عربة تسوقها، وأرفقت بتعليق، جاء فيه: “نعرف ما تأكله، سنعمل على تسميمه”.ولم تكن “كيت” المستهدفة فحسب، بل استهدف المتطرفون ابنها ​الأمير جورج​ سابقًا ؛ لذلك أخذت التهديدات على محمل الجد، حيث يعتقد عملاء المخابرات أن التهديدات ضد “كيت” ترتبط برسائل أرسلها “حسين رشيد” في فترة سابقة.