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توتر امني في مسجد قبة الصخرة بالقدس يمنع المصلين من دخوله



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توتر امني في مسجد قبة الصخرة بالقدس يمنع المصلين من دخوله




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