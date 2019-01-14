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صور - تسريح طلاب مدرسة الزهراء الابتدائية ج في طمرة بعد تدفق مياه الامطار وغمرها عدة صفوف



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



أغلقت مدرسة الزهراء ج في طمرة أبوابها وعودة الطلاب الى بيتوهم في مدينة طمرة صباح اليوم الاثنين جراء دخول المياه السيول الى الطابق الأرضي للمدرسة بسبب الامطار الغزيرة التي تساقطت على مجرى تصريف المياه ولم تستوعبها .



وبدأت عمليات التنظيف للمياه من قبل الهيئة التدريسية وبمساعدة لجنة امور الطلاب ونائب الرئيس البلدية نضال عثمان والعديد من المتطوعين من الشبيبة.



 حيث تم تنظيفها بالكامل لتعود الدراسة غدا الثلاثاء وستكون المدرسة مفتوحة أمام الطلاب




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