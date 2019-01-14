تهديد, ترامب, يضرب, الليرة, .., تراجع, فوري, للعملة, التركية,

انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي، الاثنين، بعد أن حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستدمر تركيا اقتصاديا، إذا هاجمت أنقرة المقاتلين الأكراد شمالي سوريا.

وتراجعت الليرة، التي خسرت نحو 30 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار في العام الماضي، إلى 5.53 مقابل العملة الأميركية بحلول الساعة 07:36 بتوقيت غرينتش من قرب 5.4540 يوم الجمعة الماضي، بعد أن لامست 5.5450 في التعاملات الصباحية.وهدد ترامب تركيا بالدمار الاقتصادي إذا هاجمت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة في سوريا، مما حفز أنقرة على الرد محذرة من "خطأ فادح".