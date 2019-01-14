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هل يتمكن الجسم من علاج مرض السكري بنفسه ؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أكد باحثون من جامعة بيرغن النرويجية، أن الجسم يمكنه علاج مرض السكري، لأن خلايا البنكرياس السليمة يمكنها تبديل الخلايا التالفة، أي أن الجسم قادر على إنتاج الإنسولين بنفسه.



واكتشف الخبراء أن خلايا البنكرياس التي تنتج الغلوكاجون، لها القدرة على التكيف مع نقص الإنسولين والعمل بدلا من خلايا البنكرياس غير العاملة.


وأثارت عملية تغير الهوية الخلوية اهتمام العلماء كثيرا. وقد اكتشف الباحثون أن 2% من خلايا البنكرياس المجاورة، يمكنها تغيير وظيفتها لتحل محل خلايا الإنسولين التالفة. وقد تمكن الباحثون من زيادة نسبة هذه الخلايا إلى 5% باستخدام أدوية ومستحضرات طبية تؤثر في نقل الإشارات بين الخلايا.


ووفقا للباحثين، فإن هذه الطريقة يمكن أن تصبح فريدة في علاج مرض السكري. كما أن الدراسات اللاحقة للآلية المكتشفة ستساعد على إنتاج كمية أكبر من الإنسولين. أي أن الجسم سيصبح قادرا على علاج نفسه من مرض السكري، ويتخلص من تناول الأدوية.


ويشير الباحثون إلى أن "قدرة الخلايا على تغيير هويتها ووظيفتها يمكن أن تكون اكتشافا حاسما في علاج الأمراض الأخرى الناجمة عن موت الخلايا، مثل مرض ألزهايمر وتلف الخلايا نتيجة للأزمات القلبية".




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