ميسي, يسجل, هدفه, رقم, 400, في, الدوري, الإسباني,

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كشف جينارو غاتوزو مدرب ميلان الإيطالي، عن تصميم مهاجمه الأرجنتيني غونزالو...
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حقق برشلونة فوزا سهلا على ضيفه إيبار، بنتيجة (3-0)، على ملعب كامب نو، اليوم الأحد،...
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أكد تقرير صحفي، أن البرازيلي الدولي، فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة، قد يرحل عن...
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