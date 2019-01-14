ميسي, يسجل, هدفه, رقم, 400, في, الدوري, الإسباني,

تمكن ليونيل ميسي نجم برشلونة من تسجيل هدفه رقم 400 في الدوري الإسباني لكرة القدم، بتوقيعه الهدف الثاني للبرسا في مرمى ضيفه إيبار.

وبعدما استهل العام الجديد بالفوز على خيتافي خارج ملعبه 2-1 بفضل هدفي ميسي والأوروغوياني لويس سواريز، نجح برشلونة في تأكيد تفوقه على إيبار الذي خسر جميع مبارياته التسع التي خاضها أمام النادي الكتالوني منذ صعوده إلى دوري الأضواء موسم 2014-2015.ويدين فريق المدرب أرنستو فالفيردي بالابتعاد مجددا في الصدارة بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني الفائز الأحد أيضا على ليفانتي 1-صفر، و10 عن إشبيلية الثالث الذي سقط في معقل أتلتيك بلباو صفر-2، إلى سواريز وميسي اللذين سجلا الأهداف.ويبدو الطريق ممهدا أمام برشلونة لمواصلة انتصاراته والاقتراب خطوة إضافية من الاحتفاظ بلقب الدوري في ظل هوية منافسيه في المراحل الست المقبلة، بما أنه يلتقي بعد هذه المرحلة ليغانيس وجاره جيرونا وفالنسيا الذي يعاني هذا الموسم، وأتلتيك بلباو وبلد الوليد قبل أن يحل في 24 فبراير ضيفا على إشبيلية، ومن بعده غريمه ريال مدريد في "سانتياغو برنابيو" في الثالث من مارس، وفق ما ذكرت فرانس برس.لكن المفاجآت ليست خارج الحسبان، كما حصل الخميس في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس حين خسر النادي الكتالوني أمام مضيفه ليفانتي 1-2 بتشكيلة رديفة الى حد ما.وعاد الى فريق فالفيردي في لقاء الأحد ميسي وسواريز والكرواتي إيفان راكيتيتش وجيرار بيكيه وجوردي ألبا، فيما بقي البرازيلي فيليبي كوتينيو الذي سجل الهدف الوحيد في مباراة الخميس، أساسيا على حساب الفرنسي عثمان دمبيلي.وبعد معاناته بعض الشيء في الدقائق الأولى من اللقاء، وجد النادي الكاتالوني طريقه إلى الشباك في الدقيقة 19 عبر سواريز الذي وصلته الكرة بعد لعبة جماعية رائعة على الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء عبر كوتينيو، فسددها بحنكة في الزاوية الأرضية البعيدة لمرمى أسيير رييسغو.