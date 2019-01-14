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مصر تحظر "الشيشة" في المطاعم.. "إلا بحالة واحدة"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد نقاش أثار الكثير من الجدل وطال انتظاره بفعل الضغط الشعبي، مرر مجلس النواب المصري قانونا يحظر تقديم النرجيلة "الشيشة" في المطاعم والمقاهي، إلا في حالة واحدة.



ووفق ما ذكرت تقارير إعلامية محلية، فإن مجلس النواب المصري صادق، في ظرف ساعتين، على بعض المواد في قانون "المحال العامة"، الذي قدمته الحكومة.


وتابعت أن المادة 26 في القانون تمت المصادقة عليها، والتي تقضي بحظر تقديم "الشيشة" للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور.


ويستثنى من هذا القرار المطاعم والمقاهي الحاصلة على ترخيص المركز المختص.


وتنص المادة نفسها على ضرورة سداد رسم، تقدر قيمته بـ10 آلاف جنيه، من أجل الحصول على الترخيص، الذي يتيح تقديم النرجيلة.


من جهة أخرى، وافق النواب على المادة 27 من قانون المحال العامة التي تلزم المحلات العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية.




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