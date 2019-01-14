اتهام, محمد, خليل, لبابيدي, من, عكا, بقتل, زوجته, ايمان, عوض, طعنا, بسكين, وذبحها, من, عنقها,

قدمت النيابة العامة لواء حيفا الى المحكمة المركزية في حيفا اليوم الاثنين لائحة اتهام بحق الشاب محمد خليل لبابيدي 38 عاما من عكا بتهمة قتل زوجته ايمان احمد عوض مع سبق الاصرار والترصد والتشويش على مجريات التحقيق .ويستدل من لائحة الاتهام انه على خلفية علاقة متوترة بين المتهم وزوجته ايمان قرر المتهم قتل زوجته .وافيد انه يوم 11.12.18, حوالي الساعة 11 ظهرا عاد المتهم الى بيته على شارع هرتسوغ 4 في عكا وكانت المغدورة موجودة في البيت , اخذ المتهم سكين كان احضرها قبل 3 ايام الى البيت , توجه الى زوجته التي كانت في غرفة النوم وطعنها عدة طعنات , وذبحها من عنقها ومثل في جثتها .وخلال تعرضها للطعن كانت المغدورة تحاول الدفاع عن نفسها .ويستدل ايضا انه مباشرة بعد تنفيذ الجريمة قام المتهم بعدة امور لابعاد نفسه عن موقع الجريمة واخفاء تورطه في الجريمة بهدف التشويش على مجريات التحقيق , حيث قام بالقاء ادارة الجريمة وملابسه في حاوية قمامة , وارسل رسائل نصية من هاتف زوجته لهاتفه ولابناء العائلة وسافر الى عدة اماكن بعد الحادث.وطلبت النيابة من المحكمة تمديد اعتقال المتهم الى حين انتهاء الاجراءات القانونية بحقه .