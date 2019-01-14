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فيديو - مياه الامطار تجرف الحاويات بشوارع سخنين
2019-01-14 11:15:04
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مياه الامطار تجرف الحاويات بشوارع سخنين
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