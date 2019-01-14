تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-14 13:29:52 علاقة خطرة بين السمنة وشيخوخة الدماغ المبكرة |  2019-01-14 13:27:03 ظريف: الرئيس حسن روحاني سيزور العراق في مارس المقبل |  2019-01-14 13:26:11 الجديد: حسن نصر الله على رأس عمله وخطابه القادم في شباط |  2019-01-14 13:23:48 ادعيس: ما يجري في الأقصى انتهاك لحرمته واستهانة بمقدسات المسلمين |  2019-01-14 13:22:42 “داعش” يهدد كيت ميدلتون والامير جورج |  2019-01-14 13:12:38 توتر في مسجد قبة الصخرة بالقدس يمنع المصلين من دخوله |  2019-01-14 12:38:01 جبارين: بشرى سارة للمدارس الثانوية العربية بزيادة الميزانيات |  2019-01-14 12:34:21 صور - تسريح طلاب مدرسة الزهراء الابتدائية ج في طمرة بعد تدفق مياه الامطار وغمرها عدة صفوف |  2019-01-14 12:27:22 تهديد ترامب يضرب الليرة .. تراجع فوري للعملة التركية |  2019-01-14 12:22:52 مصر تحظر "الشيشة" في المطاعم.. "إلا بحالة واحدة" |  2019-01-14 11:55:44 اتهام محمد خليل لبابيدي من عكا بقتل زوجته ايمان عوض طعنا بسكين وذبحها من عنقها |  2019-01-14 11:11:12 فيديو - رئيس بلدية سخنين يعلن حالة الطوارئ القصوى بعد انهيار البنية التحتية في بعض الاحياء جراء الفيضانات |  2019-01-14 10:57:55 شاهدوا - لحظة انهيار جدار كبير في طمرة بفعل الامطار |  2019-01-14 10:40:01 فيديو - تخليص 3 اشخاص علقوا في وادي حلزون قرب عرابة |  2019-01-14 10:39:06 ناسا تحذر العالم من "كويكب يوم القيامة" |

الرئيسية | فوت شوف



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فيديو - مياه الامطار تجرف الحاويات بشوارع سخنين



  |     |   اضافة تعليق



فيديو - مياه الامطار تجرف الحاويات بشوارع سخنين




كلمات متعلقة

فيديو, -, مياه, الامطار, تجرف, الحاويات, بشوارع, سخنين,

تابعونــا

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تصادم حادث طرق مروع شاحتين طرق مروع النقب الشرطة الاسعاف رهط كفر قاسمفؤاد قيصر المغار افراج الشاب قرية اعتقاله 18 يوما في مصر ايوب قرا نشأت ملحم بحث مثلث احدى مدن تمشيط انتشار قوات كبيرة حسن يوسف قيادي حماس رام الله اعتقال توثيق عملية الجيش الاسرائيلي امير دندن يعقوب شاهين عمار محد فلسطيني ليبي لقب محبوب العرب تتويج arab idol الشاب الموسم الرابع طمرة شجار طلاب ثانوية رحلة استجمام اصابة منتجع الشيخ حسام ابو ليل عين ماهل خطبة جمعة ريال مدريد برشلونة تشجيع انفجار قرية حرفيش قرب بيت اصابة شخص الشرطة اسعاف اطفاء انقاذ اصابة خطيرة امرأة رهط مفقود البحث الشرطة عنه اسماعيل الافينشاصابة متوسطة عامل سقط عن شاحنة ورشة بناء قرب قرية طرعان مستشفى شرطة عطا جابر لاعب مكابي حيفا صورة مسجد الاقصى القدس الفوز كأس الدولة مكابي تل ابيبالمحكمة ترد طلب دعوى الغاء الانتخابات في البعينة نجيدات صالح سليمان قداس عيد البشارة الناصرة البطريرك ثيوفيلوس الاحتفال مدينة الناصرةبث مباشر مباشر الدوري الانجليزي مباشر الدوري الانجليزي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين هيثم يوف محمد بياطرة نظرات عدائية بحرني بحرته منتجع الساخنة قتل اطلاق نار
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com