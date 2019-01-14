فيديو - رئيس بلدية سخنين يعلن حالة الطوارئ القصوى بعد انهيار البنية التحتية في بعض الاحياء جراء الفيضانات

جاء في بيان صادر عن صفوت ابو ريا، رئيس بلدية سخنين اليوم الاثنيبن :" في ظل الأحوال الجوية العاصفة والأمطار الغزيرة التي سقطت هذه الليلة، وتعدد حالات الفياضانات وانهيار البنية التحتية ، أعلنا في بلدية سخنين حالة الطوارئ القصوى، حيث تقوم في هذه اللحظات العصيبة كافة طواقم البلدية بالعمل على تخفيف الأضرار ومحاولة مد يد العون للمواطنين.

لذا نناشد الجميع لتوخي الحذر الشديد والابتعاد قدر الإمكان عن المخاطر، مثل شبكات تصريف المياه وأسلاك الكهرباء غير الآمنة، وكل ما قد يشكل خطراً على حياتكم.طواقم بلدية سخنين جاهزة للرد وتقديم الخدمة بالتعاون مع متطوعين.في كل حالة طوارئ، يرجى الاتصال على الأرقام الآتية:رقم البلدية: 046788840نمر أبو ريا: 0523723821