شاهدوا - لحظة انهيار جدار كبير في طمرة بفعل الامطار

ويظهر في الفيديو لحظة انهيار الجدار في مشهد مخيف وتدفق المياه الى داخل البيت .

تسببت الامطار الغزيرة صباح اليوم الاثنين بانخيتر جدار كبير امام احد البيوت في مدينة طمرة .

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