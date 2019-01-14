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شاهدوا - لحظة انهيار جدار كبير في طمرة بفعل الامطار



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تسببت الامطار الغزيرة صباح اليوم الاثنين بانخيتر جدار كبير امام احد البيوت في مدينة طمرة .



ويظهر في الفيديو لحظة انهيار الجدار في مشهد مخيف وتدفق المياه الى داخل البيت .




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