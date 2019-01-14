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هنا طمرة - غرق سيارات ومداخل بيوت وشوارع
2019-01-14 10:47:46
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هنا طمرة - غرق سيارات ومداخل بيوت وشوارع
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هنا طمرة - غرق سيارات ومداخل بيوت وشوارع
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