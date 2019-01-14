ملكة, جمال, الاردن, تخطف, الانظار, بإطلالة, رانيا, يوسف!,

أثارت ملكة جمال الأردن زينة العلمي، جدلاً كبيراُ بسبب فستانها الشفاف، وذلك خلال مشاركتها في فاعليات حفل مجموعة “وشوشة” الإعلامية على مسرح المنارة في مصر.

واختارت الفنانة زينة العلمي فستاناً شفافاً باللون الأبيض الداكن، مع خطوط ذهبية من تصميم مصمم الأزياء أحمد فايز.وتتشابه إطلالة العلمي، إلى حد كبير، مع إطلالة للفنانة المصرية رانيا يوسف، كانت قد ظهرت بها بعد أزمة فستانها الأول الذي اعتبر وقتها بأنه فاضح.