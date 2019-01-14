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هيغواين مصمم على الرحيل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف جينارو غاتوزو مدرب ميلان الإيطالي، عن تصميم مهاجمه الأرجنتيني غونزالو هيغواين على الرحيل عن الفريق، في ظل تقارير عن رغبته في الانتقال الى صفوف تشلسي.



وانضم المهاجم البالغ 31 عاما إلى النادي اللومباردي في يوليو الماضي معارا من يوفنتوس بموسم مع خيار الشراء، إلا أنه عانى في صفوف الفريق ولم يقدم الأداء المتوقع منه، مكتفيا بتسجيل ثمانية أهداف في مختلف المسابقات.


وقال غاتوزو  عقب مباراة فريقه أمام سامبدوريا السبت "عندما يتخذ لاعب قراره يصبح من الصعب إقناعه بخلاف ذلك (...) علاقتي به تقوم على الصراحة الكاملة، ونقول الأمر لبعضنا البعض كما هي".


ونقلت فرانس برس عن مدرب ميلان "حاليا هو لاعبنا ونحن متمسكون به. لا أعرف ما سيحصل".


وأشارت تقارير صحافية إيطالية هذا الأسبوع إلى أن هيغواين توصل إلى اتفاق مع تشلسي للانضمام إلى صفوفه، حيث سيعود للعب تحت إشراف المدير الفني الإيطالي ماوريتسيو ساري، مدربه السابق في نابولي.


ودفع ميلان 18 مليون يورو لاستعارة هيغواين، في صفقة تتضمن بندا يمكن من خلال جعل الانتقال دائما مقابل 36 مليون يورو إضافية.




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