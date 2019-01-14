هيغواين, مصمم, على, الرحيل,

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غادر أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا المستشفى اليوم في العاصمة بوينس...
تمكن ليونيل ميسي نجم برشلونة من تسجيل هدفه رقم 400 في الدوري الإسباني لكرة القدم،...
ترك الأداء المذهل من ديفيد دي خيا في الفوز على توتنهام هوتسبير في الدوري...
حقق برشلونة فوزا سهلا على ضيفه إيبار، بنتيجة (3-0)، على ملعب كامب نو، اليوم الأحد،...
تهرب باولو ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي، بطريقة ساخرة من تحديد من الأفضل بين...
دخل يوفنتوس الإيطالي في منافسة مع نظيره إنتر ميلان، لضم نجم آخر من ريال مدريد،...
أكد تقرير صحفي، أن البرازيلي الدولي، فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة، قد يرحل عن...
يستعد ريال مدريد الإسباني، لتقديم عروض مبدئية لضم البلجيكي إيدين هازارد من صفوف...
لم ينس ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، الاتهام الذي وجهه له كريم...
تأهل منتخب العراق إلى ثمن نهائي كأس آسيا، بفوزه على نظيره اليمني بثلاثية نظيفة،...