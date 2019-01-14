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نقلت وكالة أنباء "فارس" عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن الرئيس...
أفادت معلومات صحفية لبنانية أن حسن نصرالله الامين العام لحزب الله على رأس عمله...
على ما يبدو أن حياة دوقة كامبريدج “كيت ميدلتون” وعائلتها بخطر، وذلك بعد أن...
انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي، الاثنين، بعد أن حذر الرئيس...
بعد نقاش أثار الكثير من الجدل وطال انتظاره بفعل الضغط الشعبي، مرر مجلس النواب...
خطا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خطوة جديدة على طريق تصعيد الأزمة مع تركيا، على...
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الامريكية صباح الاحد، ان مستشار الامن القومي...
أفادت وسائل الاعلام الاسرائيلية أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تلقى...
نشرت الشابة السعودية رهف القنون، التي استقطبت اهتماما عالميا، بعدما هربت من...
اعلن الجيش الاسرائيلي عن اكتشافه امس نفقا إضافيا, داخل الأراضي الإسرائيلية, حفره...