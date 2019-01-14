فيديو وصور - غرق ممرات وأرضية صفوف مدرسة في طمرة

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ندد الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية بانتهاك حرمة المسجد الأقصى...
يشهد المسجد الأقصى حالة من التوتر، منذ صباح الاثنين، بعد توافد تعزيزات عسكرية من...
بعد متابعة حثيثة في السنوات الأخيرة لقضية التمييز بالميزانيات ضد المدارس...
أغلقت مدرسة الزهراء ج في طمرة أبوابها وعودة الطلاب الى بيتوهم في مدينة طمرة صباح...
قدمت النيابة العامة لواء حيفا الى المحكمة المركزية في حيفا اليوم الاثنين لائحة...
جاء في بيان صادر عن صفوت ابو ريا، رئيس بلدية سخنين اليوم الاثنيبن :" في ظل الأحوال...
تسببت الامطار الغزيرة صباح اليوم الاثنين بانخيتر جدار كبير امام احد البيوت في...
نجحت طواقم الاطفاء والانقاذ صباح اليوم الاثنين تخليص 3 عالقين ام وولدين علقوا...
نجحت طواقم الانقاذ صباح اليوم الاثنين , بتخلي ام وابنها علقا داخل بيت غمرته المياه...
تسببت الامطار الغزيرة التي تساقطت ولا زالت تتساقط منذ ساعات فجر اليوم الاثنين...