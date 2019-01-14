تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-14 13:29:52 علاقة خطرة بين السمنة وشيخوخة الدماغ المبكرة |  2019-01-14 13:27:03 ظريف: الرئيس حسن روحاني سيزور العراق في مارس المقبل |  2019-01-14 13:26:11 الجديد: حسن نصر الله على رأس عمله وخطابه القادم في شباط |  2019-01-14 13:23:48 ادعيس: ما يجري في الأقصى انتهاك لحرمته واستهانة بمقدسات المسلمين |  2019-01-14 13:22:42 “داعش” يهدد كيت ميدلتون والامير جورج |  2019-01-14 13:12:38 توتر في مسجد قبة الصخرة بالقدس يمنع المصلين من دخوله |  2019-01-14 12:38:01 جبارين: بشرى سارة للمدارس الثانوية العربية بزيادة الميزانيات |  2019-01-14 12:34:21 صور - تسريح طلاب مدرسة الزهراء الابتدائية ج في طمرة بعد تدفق مياه الامطار وغمرها عدة صفوف |  2019-01-14 12:27:22 تهديد ترامب يضرب الليرة .. تراجع فوري للعملة التركية |  2019-01-14 12:22:52 مصر تحظر "الشيشة" في المطاعم.. "إلا بحالة واحدة" |  2019-01-14 11:55:44 اتهام محمد خليل لبابيدي من عكا بقتل زوجته ايمان عوض طعنا بسكين وذبحها من عنقها |  2019-01-14 11:11:12 فيديو - رئيس بلدية سخنين يعلن حالة الطوارئ القصوى بعد انهيار البنية التحتية في بعض الاحياء جراء الفيضانات |  2019-01-14 10:57:55 شاهدوا - لحظة انهيار جدار كبير في طمرة بفعل الامطار |  2019-01-14 10:40:01 فيديو - تخليص 3 اشخاص علقوا في وادي حلزون قرب عرابة |  2019-01-14 10:39:06 ناسا تحذر العالم من "كويكب يوم القيامة" |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فيديو وصور - غرق ممرات وأرضية صفوف مدرسة في طمرة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تدفقت مياه الامطار الغزيرة صباح اليوم الاثنين لاحدى المدارس الابتدائية في مدينة طمرة مما تسبب بغرق ارضية ممرات وبعض الصفوف في المدرسة .



وقد استنفرت الطواقم الى المكان وباشرت العمل على تصريف مياه الامطار وتنظيف المكان .




كلمات متعلقة

فيديو, وصور, -, غرق, ممرات, وأرضية, صفوف, مدرسة, في, طمرة,

تابعونــا

ادعيس: ما يجري في الأقصى انتهاك لحرمته واستهانة بمقدسات المسلمين ادعيس: ما يجري في الأقصى انتهاك لحرمته واستهانة بمقدسات المسلمين 2019-01-14 | 13:23:48

ندد الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية بانتهاك حرمة المسجد الأقصى...

توتر في مسجد قبة الصخرة بالقدس يمنع المصلين من دخوله توتر في مسجد قبة الصخرة بالقدس يمنع المصلين من دخوله 2019-01-14 | 13:12:38

يشهد المسجد الأقصى حالة من التوتر، منذ صباح الاثنين، بعد توافد تعزيزات عسكرية من...

جبارين: بشرى سارة للمدارس الثانوية العربية بزيادة الميزانيات جبارين: بشرى سارة للمدارس الثانوية العربية بزيادة الميزانيات 2019-01-14 | 12:38:01

بعد متابعة حثيثة في السنوات الأخيرة لقضية التمييز بالميزانيات ضد المدارس...

صور - تسريح طلاب مدرسة الزهراء الابتدائية ج في طمرة بعد تدفق مياه الامطار وغمرها عدة صفوف صور - تسريح طلاب مدرسة الزهراء الابتدائية ج في طمرة بعد تدفق مياه الامطار وغمرها عدة صفوف 2019-01-14 | 12:34:21

أغلقت مدرسة الزهراء ج في طمرة أبوابها وعودة الطلاب الى بيتوهم في مدينة طمرة صباح...

اتهام محمد خليل لبابيدي من عكا بقتل زوجته ايمان عوض طعنا بسكين وذبحها من عنقها اتهام محمد خليل لبابيدي من عكا بقتل زوجته ايمان عوض طعنا بسكين وذبحها من عنقها 2019-01-14 | 11:55:44

قدمت النيابة العامة لواء حيفا الى المحكمة المركزية في حيفا اليوم الاثنين لائحة...

فيديو - رئيس بلدية سخنين يعلن حالة الطوارئ القصوى بعد انهيار البنية التحتية في بعض الاحياء جراء الفيضانات فيديو - رئيس بلدية سخنين يعلن حالة الطوارئ القصوى بعد انهيار البنية التحتية في بعض الاحياء جراء الفيضانات 2019-01-14 | 11:11:12

جاء في بيان صادر عن صفوت ابو ريا، رئيس بلدية سخنين اليوم الاثنيبن :" في ظل الأحوال...

شاهدوا - لحظة انهيار جدار كبير في طمرة بفعل الامطار شاهدوا - لحظة انهيار جدار كبير في طمرة بفعل الامطار 2019-01-14 | 10:57:55

تسببت الامطار الغزيرة صباح اليوم الاثنين بانخيتر جدار كبير امام احد البيوت في...

فيديو - تخليص 3 اشخاص علقوا في وادي حلزون قرب عرابة فيديو - تخليص 3 اشخاص علقوا في وادي حلزون قرب عرابة 2019-01-14 | 10:40:01

نجحت طواقم الاطفاء والانقاذ صباح اليوم الاثنين تخليص 3 عالقين ام وولدين علقوا...

تخليص ام وابنها علقا داخل بيت غمرته الامطار بعرابة تخليص ام وابنها علقا داخل بيت غمرته الامطار بعرابة 2019-01-14 | 09:58:20

نجحت طواقم الانقاذ صباح اليوم الاثنين , بتخلي ام وابنها علقا داخل بيت غمرته المياه...

غرق شوارع وسيارات ومداخل بيوت في طمرة وعرابة غرق شوارع وسيارات ومداخل بيوت في طمرة وعرابة 2019-01-14 | 09:24:46

تسببت الامطار الغزيرة التي تساقطت ولا زالت تتساقط منذ ساعات فجر اليوم الاثنين...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شبان قرية طرعان يغلقون مدخل كسارة جولاني سياراتهم وقف العمل صباح غبار مصرع الشاب محمد هواشلة النقب رغبته بالزواج من فتاة عمها طعنه قتله عميل شرطي سري يوقع عشرات المشتبهين لا فاميليا ملاعب كرة القدم عنف متفجرات اعمال اعتقال المغار ابتزاز مشتبه مصاب اصابة جريح انترنت نشر مواد صورالطيبي تاريخ الكنيست انزال وزير عن المنصة شارع جامعة حيفا عسفيا اصابة سائق حادث طرق مروع اسعاف شرطة سائق سخنين توقيف حاجز باقة الغربية مفرقعات 10 كراتين العاب ناريةمزارعو سهل البطوف قلون استمرار هطول الامطار زراعة محصول شتوي خالد حازم . سفاعمرو فقدان اثاره الشرطة تناشد الاهالي المساعدة عمليات وراء اصابة متوسطة مسن دهسه تراكتور في قرية جت حادث دهس شرطة سعاف الملحنفارسبدارنةحيفامرتبةاولىفازالعالميةافلامسينمائيةالحركة الاسلامية الشق الشمالي الالاف يتظاهرون نصرة ام الفحم سطو حارس مدرسة زراعية الرامة سرقة مال سلاح غاز فلفل الشرطة التحقيق تخليص عامل سقط بئر 7 امتار العفولة عمق اصابة سائق انقلاب سيارة البعنة دير الاسد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com