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تخليص ام وابنها علقا داخل بيت غمرته الامطار بعرابة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



نجحت طواقم الانقاذ صباح اليوم الاثنين , بتخلي ام وابنها علقا داخل بيت غمرته المياه بفعل تدفق مياه الامطار .



وتم تخليص العالقين من قبل عناصر وحدة الاطفاء والانقاذ بنجاح وسلام دون اصابات تذكر .



وجاءنا من كايد ظاهر المتحدي بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ :" تم تخليص ام وابنها في مدينة عرابه اثر فياضانات داخل المنزل.طواقم اطفاء وانقاذ وصلت الى المكان وعملت على تخليص العالقين واخراجهما من المنزل بحاله صحبه جيده.





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