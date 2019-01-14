غرق, شوارع, وسيارات, ومداخل, بيوت, في, طمرة, وعرابة,

تسببت الامطار الغزيرة التي تساقطت ولا زالت تتساقط منذ ساعات فجر اليوم الاثنين بغرق شوارع في بعض الاحياء بمدينة طمرة واخرى في بعض الاحياء بمدينة عرابة

وتدفقت مياه الامطار وسط جريان قوي حتى غمرت بعض الشوارع ومداخل البيوت .وتعمل البلديتان على فتح الشوارع وتصريف المياه .