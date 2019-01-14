جولة, بالدراجة, في, شفاعمرو, تخليدا, لذكرى, يارا, حمادي,, من, شفا, عمرو, التي, قتلت, على, دراجة, كهربائية,

في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2017 , استقلت يارا حمادي دراجتها الكهربائية, وهي طالبة طب في العشرين من عمرها في جامعة تل أبيب. وقد تعرضت يارا حمادي لحادث سيارة أصيبت على أثرها بجروح بالغة وتم تحديد وفاتها في المستشفى. هذا الأسبوع (13 يناير 2019), وبعد مرور أكثر من عام على وفاتها, قامت عائلتها بتنظيم جولة بالدراجات تكريما وتخليدا لذكراها بمشاركة بلدية شفا عمرو وجمعية أور ياروك.وقد شارك مئات الأطفال من أطفال المدينة بجولة الدراجات التي نظمتها الجمعية التي أسستها عائلة حمادي, بدعم من بلدية شفا عمرو, المدينة التي تعيش فيها عائلة يارا. لقد أفتتحت الجولة بحفل مؤثر من إنتاج الجمعية, وفريق من البلدية, وشبكة مراكز المجتمع المحلي وجمعية أور 'ياروك'وقد وصل المشاركون الى باحة المركز المجتمعي في المدينة وشاركوا في الحفل التكريمي الذي تحدثوا فيه ممثل عن البلدية, كارم صبح, مدير شبكة المراكز المجتمعية في شفا عمرو, آشر بوحنيش, مدير المنطقة الشمالية للسلطة الوطنية للسلامة على الطرق, خضر اغبارية, والدة يارا, رنين وليات أڤيسار ممثلين من قبل أور 'ياروك' . وقبل البدء بالجولة, تم توزيع خوذات الراس لركوب الدراجات على المشاركين.وقالت ليات أڤيسار من جمعية أور ياروك في الحفل: "إننا نقف جميعا هنا اليوم تكريما ليارا حمادي, طالبة الطب في العشرين من عمرها من مدينتكم , وهي فتاة جميلة وموهوبة قتلت أثناء ركوبها دراجة كهربائية. يوم آخر بدأ بشكل روتيني وانتهى بمأساة مروعة لجميع أفراد العائلة وللبلدة بأكملها. في عام 2018 , قُتل 19 شخصا من راكبي الدراجات الكهربائية , مقارنةً بالسنة السابقة , بزيادة ثلاثة أضعاف تقريبا (7 قتلى في عام 2017). حتى بين راكبي الدراجات العاديين, كانت هناك زيادة, ففي عام 2018 , قُتل 16 شخصا من راكبي الدراجات العاديين, مما أدى إلى مقتل 4 آخرين مقارنة بالعام السابق. الآباء والعائلات - شجع طفلك على ركوب الدراجة, هذا يساهم في الصحة وجودة البيئة ولكن في الوقت نفسه شجعهم على الركوب بأمان. يجب علينا نحن راكبي الدراجات أن نحترم قواعد الركوب الآمن, والركوب دائما مع خوذة الرأس وفي الأماكن المخصصة لذلك. وفي الوقت نفسه – يجب على الدولة ووزارة المواصلات العمل على ضمان المسارات والبنى التحتية المناسبة والآمنة للركوب. نشكر بلدية شفا عمرو وجمعية إحياء ذكرى يارا على تنظيم هذا الحدث. نشكركم على رؤيتكم لجمعية أور ياروك – هذه الجمعية التي تبنّت الكفاح ضد حوادث الطرق, كشريك في هذا الطريق. بوركتم على هذا العمل المقدس".