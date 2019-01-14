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فيديو وصور - تخليص 3 اشخاص علقوا داخل سيارة وسط جريان الماء في وادي حلزون بين عرابة ووادي سلامة



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نجحت طواقم الاطفاء والانقاذ صباح اليوم الاثنين تخليص 3 عالقين ام وولدين  علقوا داخل جيب دخل جريان مياه الامطار بين وادي سلامه وعرابه في منطقه تسمى وادي المجنونه .


الطواقم عملت على تخليص العالقين , حيث تم  تخليص عالقين امرأه وولد من داخل السياره اما العالق الثالث تم تخليصه برافعة مدنية وصلت الى المكان.




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