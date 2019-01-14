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سولشار: دي خيا ربما يكون أفضل حارس في تاريخ يونايتد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ترك الأداء المذهل من ديفيد دي خيا في الفوز على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد، مدربه المؤقت أولي جونار سولشار يزعم أن الحارس الإسباني ربما يكون الأفضل في تاريخ الفريق.



وأنقذ دي خيا 11 كرة في الشوط الثاني باستاد ويمبلي ليصمد فوز يونايتد بهدف ماركوس راشفورد في الشوط الأول، وهو السادس لسولشار في ست مباريات منذ توليه المسؤولية عقب إقالة جوزيه مورينيو.


وفي بعض الأوقات بدا أن المباراة بين دي خيا ضد توتنهام إذ حرم ديلي آلي وهاري كين وتوبي ألدرفيريلد من التسجيل.


ولم يستطع أي حارس في الدوري الممتاز إنقاذ هذا العدد من الفرص في 90 دقيقة مثلما فعل دي خيا في شوط واحد.


وقال سولشار الذي لعب مع الدنمركي بيتر شمايكل والهولندي إدوينفان دير سار في يونايتد، إن الحارس البالغ عمره 28 عاما يمكن أن يتجاوزهما.


وأبلغ سولشار الصحفيين "كان لدينا مجموعة من الحراس الرائعين في هذا النادي وأعتقد أنه ينافس إدوين وبيتر من أجل الأفضل في تاريخ يونايتد.


"كنا نملك أربعة مدافعين رائعين وديفيد خلفهم كان لا يصدق".


وأضاف "لعبت مع بعض الحراس الرائعين. كان هناك تقليد بوجودهم هنا وهو تطور ونضج. يستحق أن يكون أفضل لاعب في المباراة".




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