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تولا "وزوجها المغتصب".. وقائع معركة استثنائية في تركيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تخوض امرأة تركية غمار معركة قضائية من أجل إحضار زوجها المغتصب إلى العدالة، بعد أن اعتدى عليها بالضرب منذ اليوم الأول لزواجهما، واعتاد على اغتصابها لاحقا.



وتعرضت ميرف تولا، وهي معلمة تبلغ من العمر 32 عاما، للضرب من زوجها منذ اليوم الأول لزواجهما، وبعدها تعرضت للاغتصاب مرارا وتكرارا منه، وفق ما ذكرت صحيفة "حرييت" التركية، الاثنين.


وتساءلت تولا: "لماذا لا يزال حرا؟"، على الرغم من الاعتداء الجنسي عليها عدة مرات.


وتزوجت تولا للمرة الثانية في عام 2017، ولديها ابنة عمرها 7 سنوات من زواجها الأول.


وقالت للصحيفة إن زوجها الثاني، ويدعى إركمنت تولا، اعتدى عليها جسديا وجنسيا في اليوم الأول من زواجهما. عندما استمر العنف خلال الأشهر الستة التالية، هربت إلى ملجأ للنساء.




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