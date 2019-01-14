تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-14 09:16:21 جولة بالدراجة في شفاعمرو تخليدا لذكرى يارا حمادي, من شفا عمرو التي قتلت على دراجة كهربائية |  2019-01-14 08:28:01 فيديو وصور - تخليص 3 اشخاص علقوا داخل سيارة وسط جريان الماء في وادي حلزون بين عرابة ووادي سلامة |  2019-01-14 08:24:26 سولشار: دي خيا ربما يكون أفضل حارس في تاريخ يونايتد |  2019-01-14 08:22:55 يمنع على الحامل تناول عرق السوس!! |  2019-01-14 08:21:50 الأتراك هم أكثر شعوب العالم استهلاكا للشاي |  2019-01-14 06:00:31 ترامب يتوعد تركيا بكارثة اقتصادية: أوقفوا الحروب الآن |  2019-01-14 05:57:08 الطقس - أمطار مصحوبة بعواصف رعدية |  2019-01-13 21:49:41 اصابة خطيرة لشاب تعرض لطعن خلال شجار في طمرة الزعبية |  2019-01-13 17:53:23 اعتقال ممرض من الناصرة بشبهة التخطيط لاغتيال عضو الكنيست اورن حازن |  2019-01-13 21:46:53 المحاميان ريما وشادي جبارين ينجحان بتفعيل قانون الخلع في البلاد لأول مرة |  2019-01-13 21:44:28 ام الفحم تشيع ابنها ساهر خالد كيوان محاميد ضحية جريمة القتل |  2019-01-13 17:51:11 نقابة المعلمين تعلن الاضراب الاحتجاجي لمدة ساعتين في ابتدائية الكعبية طباش حجاجرة |  2019-01-13 15:00:06 بولتون طلب خطة لضرب ايران |  2019-01-13 14:26:03 مصرع سيدة واصابة أخر بجراح خطيرة في حادث طرق قرب القدس |  2019-01-13 14:22:59 يوفنتوس يزاحم إنتر ميلان على صفقة مودريتش |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

يمنع على الحامل تناول عرق السوس!!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حذرت مجلة "إلتيرن" الألمانية من ‫تناول الحوامل عرق السوس، نظرا لخطورته على صحة الجنين.



‫وأوضحت المجلة المعنية بشؤون الأسرة أن عرق السوس يحتوي على مادة ‫"غلايسيرايزين" (Glycyrrhizin) التي تؤثر بالسلب على وظيفة أحد إنزيمات ‫المشيمة، الذي يحمي الجنين من هرمون التوتر المعروف باسم الكورتيزول ويفرزه جسم الأم.


وأضافت المجلة أن تعرض الجنين للكثير من هرمون الكورتيزول يؤثر بالسلب ‫على تطور المخ لديه.


على صعيد آخر، فإن عرق السوس يعتبر مفيدا في جوانب أخرى، حيث كشفت دراسات سابقة أنه المواد المستخرجة من جذور عرق السوس يمكن أن تشفي من تقرحات الفم.


كما وجدت دراسة أخرى أن مركب غلايسيرايزين المستخلص من جذور نبات عرق السوس، قد يكون أكثر فاعلية من وسائل العلاج الحالية لمرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس).


لكن في المقابل يجب الحذر من تلوث الأدوية العشبية المستخلصة من هذه الجذور بسموم فطرية قد تؤدي إلى آثار سلبية خطيرة عند وصولها إلى مستويات مرتفعة.


وهذا التلوث يأتي خلال مراحل إنتاج الأدوية العشبية قبل وصولها إلى الأشخاص، بما في ذلك مراحل الجمع والنقل والتخزين، ومما يزيد من نسبة تلوثها أنها تباع عادة في الأسواق الشعبية التي لا تحظى بالنظافة الكافية في العديد من البلدان.




كلمات متعلقة

يمنع, على, الحامل, تناول, عرق, السوس!!,

تابعونــا

لماذا نرى الطعام المغري في كل مكان عند محاولة إنقاص الوزن؟ لماذا نرى الطعام المغري في كل مكان عند محاولة إنقاص الوزن؟ 2019-01-13 | 18:07:59

توصل علماء جامعة برمنغهام إلى سبب ظهور وملاحظة وجود الطعام اللذيذ وغير الصحي في...

هذا الحساء يقيك من السرطان ويكسبك الدفء في الشتاء هذا الحساء يقيك من السرطان ويكسبك الدفء في الشتاء 2019-01-13 | 14:49:54

يلجأ الجميع في فصل الشتاء إلى الإكثار من المشروبات الساخنة، خاصة الحساء الساخن،...

توقف فوراً عن 5 عادات لأنها تعجل بظهور الشيخوخة توقف فوراً عن 5 عادات لأنها تعجل بظهور الشيخوخة 2019-01-13 | 12:39:30

لا يوجد أحد على الأرض، نساء أو رجال، لا يحلمون بالاحتفاظ بالشباب الدائم، لذا...

فوائده لا تحصى.. لا ترم قشر البصل بعد اليوم فوائده لا تحصى.. لا ترم قشر البصل بعد اليوم 2019-01-13 | 10:45:47

من يتوقع أن تحمل قشور البصل التي نتخلص منها يوميا فوائد تفوق في تركيزها فوائد...

الشعور بالتعب عند الاستيقاظ قد يكون علامة على مرض خطير! الشعور بالتعب عند الاستيقاظ قد يكون علامة على مرض خطير! 2019-01-13 | 09:32:45

حذر خبراء من أن الشعور بالتعب والاكتئاب عند الاستيقاظ يمكن أن يكون علامة مبكرة...

سبعة أعراض رئيسية للسرطان سبعة أعراض رئيسية للسرطان 2019-01-12 | 17:42:18

كشف ماكميلان كريس ستيل، العالم في مركز أمراض الأورام في لندن، 7 أعراض رئيسية يجب...

أيهما أكثر إحساساً بالألم.. الذكور أم الإناث؟ أيهما أكثر إحساساً بالألم.. الذكور أم الإناث؟ 2019-01-12 | 16:03:59

قد نظن أن الشعور بالألم يأتي بطريقة واحدة لكل الناس، غير أن دراسة علمية حديثة تكشف...

ماذا يحدث عندما تتناول الأسماك يومياً؟ ماذا يحدث عندما تتناول الأسماك يومياً؟ 2019-01-12 | 08:51:48

يوصي الأطباء بتناول الأسماك ما بين مرتين إلى 3 مرات أسبوعيا للحصول على فوائدها...

بسبب "الكرش".. العلم يحذر من "مشكلة كبيرة بالدماغ" بسبب "الكرش".. العلم يحذر من "مشكلة كبيرة بالدماغ" 2019-01-11 | 14:39:27

إن كنت غير مهتم باتباع أسلوب حياة صحي يقلل من حجم الدهون على بطنك وحول خصرك، فإليك...

7 فوائد صحية للجزر 7 فوائد صحية للجزر 2019-01-11 | 12:50:23

يتميز الجزر بخصائص صحية كبيرة تعود بالنفع على جسم الإنسان، لذلك ينصح خبراء...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مدرسة انتخابات المجلس الطلابي اعدادية المتنبي الناصرة مخدرات حشيش مريخوانا النقب اعتقال مشتبهين شرطة ضبط بير هداج تهريب ترويج منعم عطا الله سمعان وفاة نام لم يستيقظ معليا فسوطة وفاة الشاب اللقية مدرسة تخريج احتفال فوج كوكبة جديدة طلابها النقب الشاملة اقرأ انفاق كرمل اصابات 30 حافلة حيفا اسعاف شرطة ركاب شاحنة تصادم جمال ابو صيام رهط حادث طرق سائق شاحنة 6 قتلى من دير الاسد اكسال اصابات علاء زيود ام . الفحم تمديد اعتقال المحكمة تنفيذ عملية طعن دهس قرب الخضيرة جان شموئيلجنى أمارة زلفة قرية وفاة الطفلة تدهور مفاجئ حالتها الصحية مستشفى تشييع افتتاح محكمة شرعية سخنين الوزيرة شاكيد القضاء نابلس قتل خلية تنفيذ اطلاق نار الشاباك الجيش اعتقال المناولة الاولى اللاتين الناصرة كيسة قداس مشاركة واسعة الأب أمجد صبارةيوم نظافة نتسيرت عيليت د. شكري عواوده تنظيف الاحياء العربية العالمي ريال مدريدمباشربث مباشراون لاين يلا شوت برشلونةيلا شوت ريال مدريد مباشرمشاهدة مباراة ريال مدريدالشيخ موفق طريف مسطحات قرانا بلده درزية جديدة قرب طبريا طعن حافلة القدس شابة فرار المشتبه شاب فلسطيني
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com