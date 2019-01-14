تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-14 09:16:21 جولة بالدراجة في شفاعمرو تخليدا لذكرى يارا حمادي, من شفا عمرو التي قتلت على دراجة كهربائية |  2019-01-14 08:28:01 فيديو وصور - تخليص 3 اشخاص علقوا داخل سيارة وسط جريان الماء في وادي حلزون بين عرابة ووادي سلامة |  2019-01-14 08:24:26 سولشار: دي خيا ربما يكون أفضل حارس في تاريخ يونايتد |  2019-01-14 08:22:55 يمنع على الحامل تناول عرق السوس!! |  2019-01-14 08:21:50 الأتراك هم أكثر شعوب العالم استهلاكا للشاي |  2019-01-14 06:00:31 ترامب يتوعد تركيا بكارثة اقتصادية: أوقفوا الحروب الآن |  2019-01-14 05:57:08 الطقس - أمطار مصحوبة بعواصف رعدية |  2019-01-13 21:49:41 اصابة خطيرة لشاب تعرض لطعن خلال شجار في طمرة الزعبية |  2019-01-13 17:53:23 اعتقال ممرض من الناصرة بشبهة التخطيط لاغتيال عضو الكنيست اورن حازن |  2019-01-13 21:46:53 المحاميان ريما وشادي جبارين ينجحان بتفعيل قانون الخلع في البلاد لأول مرة |  2019-01-13 21:44:28 ام الفحم تشيع ابنها ساهر خالد كيوان محاميد ضحية جريمة القتل |  2019-01-13 17:51:11 نقابة المعلمين تعلن الاضراب الاحتجاجي لمدة ساعتين في ابتدائية الكعبية طباش حجاجرة |  2019-01-13 15:00:06 بولتون طلب خطة لضرب ايران |  2019-01-13 14:26:03 مصرع سيدة واصابة أخر بجراح خطيرة في حادث طرق قرب القدس |  2019-01-13 14:22:59 يوفنتوس يزاحم إنتر ميلان على صفقة مودريتش |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الطقس - أمطار مصحوبة بعواصف رعدية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اليوم الاثنين، يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة وتسقط الامطار على فترات خاصة على المناطق الشمالية والوسطى قد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ومثيرة للغبار خاصة في المناطق الجنوبية والبحر مائجا .



والثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ومغبرا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ،تكون الفرصة مهيأة في ساعات الليل المتأخر لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية قد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار  والبحر مائجا .


والاربعاء، يكون الجو غائماً و شديد البرودة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط الأمطار الغزيرة المصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا فوق معظم المناطق واعتباراً من ساعات المساء يحتمل سقوط زخات من الثلج فوق بعض المرتفعات الجبلية والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً قد تصل في بعض الهبات الى حوالي 90 كم/ساعة والبحر مائجا .




كلمات متعلقة

الطقس, -, أمطار, مصحوبة, بعواصف, رعدية,

تابعونــا

جولة بالدراجة في شفاعمرو تخليدا لذكرى يارا حمادي, من شفا عمرو التي قتلت على دراجة كهربائية جولة بالدراجة في شفاعمرو تخليدا لذكرى يارا حمادي, من شفا عمرو التي قتلت على دراجة كهربائية 2019-01-14 | 09:16:21

في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2017 , استقلت يارا حمادي دراجتها الكهربائية, وهي طالبة...

فيديو وصور - تخليص 3 اشخاص علقوا داخل سيارة وسط جريان الماء في وادي حلزون بين عرابة ووادي سلامة فيديو وصور - تخليص 3 اشخاص علقوا داخل سيارة وسط جريان الماء في وادي حلزون بين عرابة ووادي سلامة 2019-01-14 | 08:28:01

نجحت طواقم الاطفاء والانقاذ صباح اليوم الاثنين تخليص 3 عالقين ام وولدين علقوا...

اصابة خطيرة لشاب تعرض لطعن خلال شجار في طمرة الزعبية اصابة خطيرة لشاب تعرض لطعن خلال شجار في طمرة الزعبية 2019-01-13 | 21:49:41

اصيب شاب يبلغ من العمر 19 عاماً بجراح خطيرة أثر تعرضه للطعن خلال شجار عنيف في طمرة...

اعتقال ممرض من الناصرة بشبهة التخطيط لاغتيال عضو الكنيست اورن حازن اعتقال ممرض من الناصرة بشبهة التخطيط لاغتيال عضو الكنيست اورن حازن 2019-01-13 | 17:53:23

اعتقلت الشرطة بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) ممرض من سكان مدينة الناصرة...

المحاميان ريما وشادي جبارين ينجحان بتفعيل قانون الخلع في البلاد لأول مرة المحاميان ريما وشادي جبارين ينجحان بتفعيل قانون الخلع في البلاد لأول مرة 2019-01-13 | 21:46:53

في قرار هو الاول من نوعه، نجح المحاميان ريما وشادي جبارين من مكتب المحامي شادي...

ام الفحم تشيع ابنها ساهر خالد كيوان محاميد ضحية جريمة القتل ام الفحم تشيع ابنها ساهر خالد كيوان محاميد ضحية جريمة القتل 2019-01-13 | 21:44:28

وسط اجواء مليئة بالوعة والحزن والاسى، شاركت جماهير غفيرة من أهالي مدينة أم الفحم...

نقابة المعلمين تعلن الاضراب الاحتجاجي لمدة ساعتين في ابتدائية الكعبية طباش حجاجرة نقابة المعلمين تعلن الاضراب الاحتجاجي لمدة ساعتين في ابتدائية الكعبية طباش حجاجرة 2019-01-13 | 17:51:11

اعلنت نقابة المعلمين العامة – الهستدروت عن الاضراب الاحتجاجي بالمدرسة...

مصرع سيدة واصابة أخر بجراح خطيرة في حادث طرق قرب القدس مصرع سيدة واصابة أخر بجراح خطيرة في حادث طرق قرب القدس 2019-01-13 | 14:26:03

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر :" لقي شخص...

خلال حملة لشرطة السير على الشوارع نهاية الاسبوع الاخير : ضبط 820 سائقا يستعملون الهاتف اثناء القيادة خلال حملة لشرطة السير على الشوارع نهاية الاسبوع الاخير : ضبط 820 سائقا يستعملون الهاتف اثناء القيادة 2019-01-13 | 13:42:30

خلال نشاط مكثف وممركز لشرطة السير ، خلال نهاية الاسبوع، لتطبيق القانون في كافة...

تمديد أمر حظر نشر حول مقتل محمد ابو دياك في يافة الناصرة تمديد أمر حظر نشر حول مقتل محمد ابو دياك في يافة الناصرة 2019-01-13 | 13:23:24

مددت المحكمة أمر حظر النشر حول مقتل الشاب محمد ابو دياك 22 عاماً من يافة الناصرة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids البهائيين مظاخرة شرطة انتشار مواجهات حيفااتهام حسين رحال من الزرازير بقتل شقيقته رنين بضربها على رأسها بشاكوش واضرام النار فيها قرب كفر مندا فسوطة تستعد استعدادات عيد الميلاد المجيد قرية اضاءة العيد ساحة الكنيسة اصابة شابين يركا اصطدام محطة باص حافلات سيارة حادث طرق مروع اسعاف شرطة نيماالصنارةتحريرمحمود قراعين راس العامود القدس انتقام لوالدي ثار اعتقال القدس الشرطة كفر ياسيف صاحب كراج ابتزاز تبييض اموال مصادرة 15 ملبون شيكل سلمان عامر المحامي باسل فلاح جولس قتل اطلاق النار دهس طفل طمرة اصابة متوسطة شرطة اسعاف مستشفى فيديو عضوه تناسلي مدير مدرسة منطقة حيفا الملمين فصل ربي مجموعة يوسف شاهين والد يعقوب شاهين بيت لحم اراب ايدول مشاركة نهائي حريق مصنع صفورية صناعية منطقة اخماد نيران نار اطفاء نجوان ابو لقيعان ورة تنظيم داعش السفر سوريا الارهابي حورة النقب اصابة خطيرة انقلاب سيارتين حادث طرق مروع شمال مفرق شدموت هدفورا حادث تراكتورون عسفيا شابين سقطا في وادي عميق تخليص قرية حادث طرق شرطة اسعاف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com