ميسي, وسواريز, يقودان, برشلونة, للفتك, بإيبار,

حقق برشلونة فوزا سهلا على ضيفه إيبار، بنتيجة (3-0)، على ملعب كامب نو، اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ19 من الليجا.

وتقدم لويس سواريز بالهدف الأول للفريق الكتالوني، في الدقيقة 19، ثم ضاعف ليونيل ميسي النتيجة، في الدقيقة 53، ليعود سواريز ويكمل ثلاثية البرسا، في الدقيقة 59.وبهذه النتيجة، واصل البلوجرانا تحليقه في صدارة الليجا، بوصوله للنقطة 43، بينما يتوقف رصيد إيبار عند النقطة 22، في المركز الـ16.