اصابة, خطيرة, لشاب, تعرض, لطعن, خلال, شجار, في, طمرة, الزعبية,

اصيب شاب يبلغ من العمر 19 عاماً بجراح خطيرة أثر تعرضه للطعن خلال شجار عنيف في طمرة الزعبية مساء اليوم الأحد .

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن الشاب وصل الى مستشفى هعيمك في العفولة بعد ان وصل مصاب بطعنات وحالته خطيرة .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .