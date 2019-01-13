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اصابة خطيرة لشاب تعرض لطعن خلال شجار في طمرة الزعبية



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اصيب شاب يبلغ من العمر 19 عاماً بجراح خطيرة أثر تعرضه للطعن خلال شجار عنيف في طمرة الزعبية مساء اليوم الأحد .


وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن الشاب وصل الى مستشفى هعيمك في العفولة بعد ان وصل مصاب بطعنات وحالته خطيرة .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة خطيرة لشاب تعرض لطعن خلال شجار في طمرة الزعبية




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