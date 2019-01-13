المحاميان, ريما, وشادي, جبارين, ينجحان, بتفعيل, قانون, الخلع, في, البلاد, لأول, مرة,

في قرار هو الاول من نوعه، نجح المحاميان ريما وشادي جبارين من مكتب المحامي شادي جبارين وشركاءه بتفعيل قانون الخلع للمرة الأولى في البلاد.

فبعد قرار المحكمة الشرعية في الناصرة برفض التحكيم بقضية طلاق، توجه المحاميان من مكتب المحامي شادي جبارين وشركاءه لمحكمة الاستئناف الشرعية في القدس، التي رأت بموجب حيثيات القضية ان العيش المشترك بين الزوجين اصبح غير ممكن وكون طرق الطلاق المعمول بها في بلادنا لا تناسب هذه القضية قررت المحكمة خلع الزوج لزوجته مع منحها كافة حقوقها الشرعية.وفي حديث مع المحامية ريما عسلية - جبارين اكدت: " الخلع قانون لم يعمل قبل اليوم قي البلاد على الرغم من أن القانون معمول به منذ العام 2000 في الدول العربية، واليوم يعتبر هذا القرار تاريخي كونها المرة الأولى التي يتم السماح بالخُلع في البلاد".واضافت عسلية: " لم نقبل بقرار المحكمة الشرعية في الناصرة التي ابقت على الوضع كما هو بين زوجين يعيشان بشقاق لأن الأمر غير طبيعي ولا يمكن استمراره وهنا جاء قرارنا بالتوجه لمحكمة الاستئناف التي رأت أنه لا يمكن ابقاء الوضع الحالي كما هو ولأن الطلاق التعسفي يعتبر عمل جنائي يعاقب عليه القانون الاسرائيلي وباستحالة الطلاق بالتراضي او التحكيم فقد رأت المحكمة أن الخُلع هو القانون الوحيد الذي يمكن العمل به بهذه القضية".