ام, الفحم, تشيع, ابنها, ساهر, خالد, كيوان, محاميد, ضحية, جريمة, القتل,

وسط اجواء مليئة بالوعة والحزن والاسى، شاركت جماهير غفيرة من أهالي مدينة أم الفحم والمنطقة، مساء اليوم الاحد، في تشييع جثمان المأسوف على شبابه ساهر خالد محمد كيوان محاميد (19 عاماً)، ضحية جريمة القتل التي وقعت مساء السبت، بعد تعرضه لإطلاق نار عندما كان راكباً على دراجته النارية في منطقة بيدر دبالا بالمدينة.

وانطلق موكب الجنازة عند الساعة الثامنة والنصف مساءً من مسجد ابو بكر الصديق في حي المحاميد الى مثواه الاخير في مقبرة المحاميد - المحاجنة.هذا ويعيش اهالي المدينة حالة من الصدمة بعد استفحال جرائم القتل، كما وتخيّم أجواء من الاستنكار والغضب العارمين في أعقاب وقوع الجريمة التي لم تتضح معالمها بعد، سيما في ظل ازدياد آفة العنف والجريمة في الآونة الأخيرة دون إيجاد رادع لها.