كيت, هدسون, تنشر, صورة, وهي, ترضع, طفلتها,

نشرت الممثلة الأمريكية كيت هدسون صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها وهي ترضع طفلتها.

وعلقت كيت هدسون على الصورة قائلة: “عندما تكون تعمل ولكن الاطفال بحاجة للطعام”.وكانت سبق لنجمة فيلم How to lose a guy in 10 days أعلنت ولادة طفلتها بصورة على صفحتها على انستغرام في 3 أكتوبر. قائلة “إنها هنا”. وأضافت “قررنا تسمية ابنتنا راني نسبة لروني وهو اسم جدها لأبيها، لأن رون كان الرجل الأكثر قرباً الذي نفتقده جميعاً. واسمها من بعده شرف لنا. كل شخص يعمل بشكل جيد وسعيد كما يمكن أن يكون. إن عائلتنا تشكر الجميع على كل المحبة والبركات التي تم إرسالها إلينا ، ونرسلها نحن أيضاً لكم”.