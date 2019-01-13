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ديبالا يتفادى القتل بسبب ميسي ورونالدو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تهرب باولو ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي، بطريقة ساخرة من تحديد من الأفضل بين زميليه في المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الإسباني، وكريستيانو رونالدو الذي انضم لليوفي مطلع الموسم الجاري. 

وصرح ديبالا، عبر برنامج "تيليفوت" الفرنسي: "إذا قلت إن أحدهما أفضل من الآخر، ستقتلني الصحف في أقرب فرصة، لذا سأؤكد دائما أنهما على نفس المستوى".  وأضاف اللاعب الأرجنتيني عبر قناة (تي إف 1): "ندرك جميعا أهمية كريستيانو ليوفنتوس سواء في المباريات أو التدريبات". 
وأشاد ديبالا بالنجم البرتغالي رونالدو، مضيفا أنه يعتبره مثل أعلى وقدوة للشباب. 
وانضم كريستيانو إلى صفوف السيدة العجوز قادما من ريال مدريد في صفقة تجاوزت قيمتها الـ100 مليون يورو.
ديبالا يتفادى القتل بسبب ميسي ورونالدو




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