اعتقال, ممرض, من, الناصرة, بشبهة, التخطيط, لاغتيال, عضو, الكنيست, اورن, حازن,

اعتقلت الشرطة بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) ممرض من سكان مدينة الناصرة يعمل في احد المستشفيات بالبلاد , بشبهة التخطيط لاغتيال عضو الكنيست اورن حازان والقيام بعمليات ضد شخصيات جماهيرية بارزة .

وبحسب المعلومات الاولية التي وردت مراسلنا ان الممرض تم اعتقاله في 17-12-2018 بالتعاون بين جهاز الامن العام وشرطة لواء القدس بمساعدة رجال شرطة من منطقة الشمال .