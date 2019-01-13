تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-13 17:53:23 اعتقال ممرض من الناصرة بشبهة التخطيط لاغتيال عضو الكنيست اورن حازن |  2019-01-13 17:51:11 نقابة المعلمين تعلن الاضراب الاحتجاجي لمدة ساعتين في ابتدائية الكعبية طباش حجاجرة |  2019-01-13 15:00:06 بولتون طلب خطة لضرب ايران |  2019-01-13 14:26:03 مصرع سيدة واصابة أخر بجراح خطيرة في حادث طرق قرب القدس |  2019-01-13 14:22:59 يوفنتوس يزاحم إنتر ميلان على صفقة مودريتش |  2019-01-13 13:58:37 نتنياهو يشارك وزراء خارجية عرب بقمة دولية وايران تصفها بـ"السيرك" |  2019-01-13 13:42:30 خلال حملة لشرطة السير على الشوارع نهاية الاسبوع الاخير : ضبط 820 سائقا يستعملون الهاتف اثناء القيادة |  2019-01-13 13:23:24 تمديد أمر حظر نشر حول مقتل محمد ابو دياك في يافة الناصرة |  2019-01-13 12:29:27 بالصور:وزيرة خارجية كندا تستقبل الفتاة السعودية الهاربة وتقدم لها الورود |  2019-01-13 13:18:14 اصابة طالبة سقطت عن علو خلال رحلة مدرسية في منطقة البحر الميت |  2019-01-13 11:35:23 الجامعة الامريكية العربية جنين تحتفل بتخريج 240 معالج وظيفي وطبيعي..صور |  2019-01-13 13:01:42 أور ياروك:اكثر حوادث اصابات الأطفال خلال السنوات الاخيرة وقعت في سخنين والناصرة |  2019-01-13 12:58:30 تمديد أمر حظر النشر حول جريمة قتل حذيفة وقعقاع الحريري |  2019-01-13 12:42:09 كوتينيو يضع شرطا للرحيل عن برشلونة |  2019-01-13 11:31:19 نتنياهو يعلن قصف إسرائيلي استهدف مستودعات أسلحة إيرانية قرب مطار دمشق |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اعتقال ممرض من الناصرة بشبهة التخطيط لاغتيال عضو الكنيست اورن حازن



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) ممرض من سكان مدينة الناصرة يعمل في احد المستشفيات بالبلاد , بشبهة التخطيط لاغتيال عضو الكنيست اورن حازان والقيام بعمليات ضد شخصيات جماهيرية بارزة .


وبحسب المعلومات الاولية التي وردت مراسلنا ان الممرض تم اعتقاله في 17-12-2018 بالتعاون بين جهاز الامن العام وشرطة لواء القدس بمساعدة رجال شرطة من منطقة الشمال .
اعتقال ممرض من الناصرة بشبهة التخطيط لاغتيال عضو الكنيست اورن حازن




كلمات متعلقة

اعتقال, ممرض, من, الناصرة, بشبهة, التخطيط, لاغتيال, عضو, الكنيست, اورن, حازن,

تابعونــا

نقابة المعلمين تعلن الاضراب الاحتجاجي لمدة ساعتين في ابتدائية الكعبية طباش حجاجرة نقابة المعلمين تعلن الاضراب الاحتجاجي لمدة ساعتين في ابتدائية الكعبية طباش حجاجرة 2019-01-13 | 17:51:11

اعلنت نقابة المعلمين العامة – الهستدروت عن الاضراب الاحتجاجي بالمدرسة...

مصرع سيدة واصابة أخر بجراح خطيرة في حادث طرق قرب القدس مصرع سيدة واصابة أخر بجراح خطيرة في حادث طرق قرب القدس 2019-01-13 | 14:26:03

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر :" لقي شخص...

خلال حملة لشرطة السير على الشوارع نهاية الاسبوع الاخير : ضبط 820 سائقا يستعملون الهاتف اثناء القيادة خلال حملة لشرطة السير على الشوارع نهاية الاسبوع الاخير : ضبط 820 سائقا يستعملون الهاتف اثناء القيادة 2019-01-13 | 13:42:30

خلال نشاط مكثف وممركز لشرطة السير ، خلال نهاية الاسبوع، لتطبيق القانون في كافة...

تمديد أمر حظر نشر حول مقتل محمد ابو دياك في يافة الناصرة تمديد أمر حظر نشر حول مقتل محمد ابو دياك في يافة الناصرة 2019-01-13 | 13:23:24

مددت المحكمة أمر حظر النشر حول مقتل الشاب محمد ابو دياك 22 عاماً من يافة الناصرة...

اصابة طالبة سقطت عن علو خلال رحلة مدرسية في منطقة البحر الميت اصابة طالبة سقطت عن علو خلال رحلة مدرسية في منطقة البحر الميت 2019-01-13 | 13:18:14

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة النقب أن قوات الانقاذ قامت بتخليص طالبة17...

الجامعة الامريكية العربية جنين تحتفل بتخريج 240 معالج وظيفي وطبيعي..صور الجامعة الامريكية العربية جنين تحتفل بتخريج 240 معالج وظيفي وطبيعي..صور 2019-01-13 | 11:35:23

احتفلت الجامعة الامريكية العربية في جنين بتخريج فوجاً جديداً للعلاج الوظيفي...

أور ياروك:اكثر حوادث اصابات الأطفال خلال السنوات الاخيرة وقعت في سخنين والناصرة أور ياروك:اكثر حوادث اصابات الأطفال خلال السنوات الاخيرة وقعت في سخنين والناصرة 2019-01-13 | 13:01:42

إستنادا إلى معطيات جمعية أور ياروك المعتمدة على معطيات دائرة الإحصاء المركزية،...

تمديد أمر حظر النشر حول جريمة قتل حذيفة وقعقاع الحريري تمديد أمر حظر النشر حول جريمة قتل حذيفة وقعقاع الحريري 2019-01-13 | 12:58:30

مددت المحكمة اليوم الاحد أمر حظر النشر حول جريمة قتل الشقيقين حذيفة وقعقاع...

نتنياهو يعلن قصف إسرائيلي استهدف مستودعات أسلحة إيرانية قرب مطار دمشق نتنياهو يعلن قصف إسرائيلي استهدف مستودعات أسلحة إيرانية قرب مطار دمشق 2019-01-13 | 11:31:19

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي هاجم مئات...

العثور على جثة شخص في شقة سكنية بطبريا العثور على جثة شخص في شقة سكنية بطبريا 2019-01-13 | 10:40:08

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر:تم العثور...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ام الفحم رصاصة طائشة تحطم زجاج نافذة سيارة حي منطقة الشيكون مدينة ام الفحمتعيين البروفيسور نعيم شحادة مديرا لمعهد الغدد الصماء في مستشفى رمبام حيفا ام الفحم مصرع الام ابنها لطفي الرضيع ايهم محاميد فريدة اغبارية حادث متأثرا جراحه مصرع اعلان حالة طوارئ خلل طائرة هبوط اضطراري كييف اوكرانيا 182 راكبا مسافرا عجلات اسراء عابد زيود ام الفحم سيلفان شالوم سحب الجنسية المصادقة طلب الثانوية المدرسة التكنولوجية الفوج تخريج تخرج طلابها مشاركة واسعة شفاعمرو حريق بيت حي الميدان ام الفحم اضرار دون اصابات ميسم ابو القيعان الاعتداء شاب محمد النباري رئيس مجلس حورة مصرع شابة فتاة دهس حادث مفرق حوراشيم كفر قاسم شارع 6العاب ضبط كمية مفرقعات شفاعمرو طمرة اعبلين بئر المكسور حملة شرطة مصادرة اطلاق نار رصاص وابل مدخل بوابة زجاج تحطم مجلس محلي جلجولية بلدة اضرارهدنة سلمان عامر منير نبواني مقتل اتفاقية اجتماع صلح لجنة سقوط عامل تخليص سقط من ارتفاع ورشة بناء مدينة حيفا اطفاء انقاذ طواقم احتراق بيت في كفر قاسم اضرار جسيمة في الممتلكات دون اصاباتاستمرار اعمال البحث عن الفتى 14 عاما جسر الزرقاء شاطئ البحر غرق غواصة خفر سواحل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com