نقابة, المعلمين, تعلن, الاضراب, الاحتجاجي, لمدة, ساعتين, في, ابتدائية, الكعبية, طباش, حجاجرة,

اعلنت نقابة المعلمين العامة – الهستدروت عن الاضراب الاحتجاجي بالمدرسة الابتدائية في قرية الكعبية طباش حجاجرة وذلك في اعقاب اعتداء احد اولياء امور الطلاب على احد المعلمين العاملين في المدرسة.

ووفقًا لقرار نقابة المعلمين فان الاضراب سيكون في الساعتين الاولى والثانية من صباح يوم الاثنين الموافق 14 كانون ثاني يناير 2019وترى نقابة المعلمين حادث الاعتداء ببالغ الخطورة وتطالب وزارة المعارف باتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المعلمين خاصة في اوقات الدوام خاصة وان حادث الاعتداء كان خلال ساعات الدوام المدرسي حيث دخل الاب المعتدي الى المدرسة دون حسيب ولا رقيب وقام بالاعتداء بالضرب على المعلموفي هذا السياق قالت السكرتيرة العامة للنقابة، يافة بن دافيد "نرى ان الحادثة في غاية الحطورة وقررنا اعلان الاضراب الاحتجاجي لمدة ساعتين كخطوة احتجاجية اولى واطالب وزارة المعارف باخذ دورها بحماية المعلمين من العنف تجاههم والذي يزداد يوماً بعد يوم".