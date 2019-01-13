"فيرساشي", خريف, شتاء, 2020-2019, للرجال:, يعني, عن, جد؟,

قدمت دوناتيلا فرساشي تصميماتها لازياء الرجال لخريف وشتاء 2020-2019 وهو اول عرض لها بعد استحواذ شركة "مايكل كورس" على ماركة "فيرساشي". في الحقيقة أن الأمر لم يغير شيئاً في التصميمات, كما تخوّف البعض. نفس الزخرفة والريش والألوان الصارخة التي تجعلنا نقول: يعني عن جد؟! لا ندري ان كانت تصميمات عبقرية او تهريجية ومن يمكن ان يرتدي هذه الازياء. قرروا بأنفسكم..

بالمناسبة سارت في العرض ايضاً بيلا حديد وكايا غيربر.