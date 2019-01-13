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ابو مازن يتسلّم في 15 الجاري رئاسة مجموعة "الـ77والصين"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة "إن رئيس دولة فلسطين محمود عباس سيتسلم في الخامس عشر من الشهر الجاري رئاسة مجموعة "الـ77 والصين"، والتي تمثل 134 دولة، وذلك في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة".


وأَضاف أبو ردينة كما نشرت الوكالة الرسمية، ان الرئيس سيلقي كلمة خلال حفل التسليم، سيعبر فيها عن تقدير شعبنا لانتخاب دولة فلسطين رئيسا لهذه المجموعة الهامة.

وأكد أن ترؤس فلسطين لهذه المجموعة الدولية يعتبر "حدثا تاريخيا هاما يضاف للإنجازات السياسية التي حققتها دولة فلسطين منذ انتخابها دولة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012".

وأشار أبو ردينة إلى ان ذلك سيشكل أيضا جزءا هاما في الانجازات الفلسطينية لتثبيت الهوية الفلسطينية على خارطة المجتمع الدولي، والتي حاولت قوى استعمارية عبر عصور طويلة الغاء هذه الهوية وهذا الوجود.
ابو مازن يتسلّم في 15 الجاري رئاسة مجموعة "الـ77والصين"




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