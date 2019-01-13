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بولتون طلب خطة لضرب ايران



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الامريكية صباح الاحد، ان مستشار الامن القومي الأمريكي جون بولتون توجه في أيلول الماضي الى وزارة الدفاع الامريكية بطلب اعداد خطة هجوم عسكري على إيران.


وقالت "وول ستريت جورنال" في تفسيرها لدوافع هذا الطلب الغريب والمفاجئ لمستشار الامن القومي، ان عناصر مسلحة لها علاقة بإيران اطلقت في ايلول الماضي قذائف هاون على الحي الدبلوماسي في بغداد، وسقطت بأماكن مفتوحة خاوية.

وبعد هذه العملية، طلب مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي من البنتاغون اعداد خطة لهجوم عسكري على إيران، وقال ان المسؤولين في وزارة الدفاع الامريكية أصيبوا بالدهشة لغرابة هذا الطلب، ولكنهم استجابوا له واعدوا خطة كهذه.
بولتون طلب خطة لضرب ايران




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