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مصرع سيدة واصابة أخر بجراح خطيرة في حادث طرق قرب القدس



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر :"  لقي شخص مصرعه واصيب اخر بجراح خطيره اثر حادث طرق بين شاحنه وسياره خصوصيه بمنطقة شاعر بنيامين قرب مدينة القدس.


طواقم اطفاء وانقاذ تعمل على تخليص عالقين في الحادث .




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