مصرع, سيدة, واصابة, أخر, بجراح, خطيرة, في, حادث, طرق, قرب, القدس,

طواقم اطفاء وانقاذ تعمل على تخليص عالقين في الحادث .

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر :" لقي شخص مصرعه واصيب اخر بجراح خطيره اثر حادث طرق بين شاحنه وسياره خصوصيه بمنطقة شاعر بنيامين قرب مدينة القدس.

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