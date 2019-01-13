يوفنتوس, يزاحم, إنتر, ميلان, على, صفقة, مودريتش,

دخل يوفنتوس الإيطالي في منافسة مع نظيره إنتر ميلان، لضم نجم آخر من ريال مدريد، بعدما تعاقد في الصيف الماضي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبحسب شبكة "ميدياست" الإيطالية، فإن يوفنتوس يرغب في التعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش، صاحب الكرة الذهبية لعام 2018.وحاول إنتر ميلان في الصيف الماضي، التعاقد مع مودريتش، إلا أن رئيس الملكي، فلورنتينو بيريز، رفض بيع لاعبه، رغم موافقة الكرواتي على عرض النيراتزوري الذي قدم راتبًا سنويًا يقدر بـ10 ملايين يورو.وأشارت الشبكة إلى أن يوفنتوس يعول على العلاقة القوية التي تربطه مع ريال مدريد، عقب صفقة رونالدو، ويأمل في خطف مودريتش خلال الموسم المقبل، قبل إنتر ميلان.وستعتمد مفاوضات يوفنتوس مع مودريتش، على الأجر السنوي الذي سيتقاضاه الكرواتي والذي يطالب براتب كبير، على الرغم من بلوغه 33 عاما.وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد في صيف 2020، وما زال النادي الملكي لم يجدد للكرواتي حتى الآن.وربما يستخدم يوفنتوس، خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو، كوسيط لإتمام الصفقة، رغم أن مودريتش لديه وكيل أعماله الخاص.