أفادت وسائل الاعلام الاسرائيلية أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تلقى دعوة للمشاركة في القمة الدولية حول إيران، التي ستنظم في بولندا الشهر المقبل، إلى جانب وزراء خارجية عرب.

وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية أن نتنياهو تلقى قبل أسبوعين دعوة للمشاركة في القمة التي تنظم بالعاصمة البولندية وارسو تحت رعاية الولايات المتحدة، ورجحت أنه سيقبلها لأن جلوسه حول طاولة واحدة مع مسؤولين عرب كبار سيكون بمثابة دليل على تصريحاته عن التقارب بين تل أبيب ومحيطها العربي، مما سيصب في مصلحة حملة رئيس الوزراء الانتخابية.في الوقت نفسه، ذكرت القناة أن رئيس الوزراء لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن ما إذا سيشارك في القمة أم لا.وأشارت القناة إلى أن وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والبحرين والإمارات والمغرب مدعوون أيضا للقمة.وجاء الإعلان عن القمة في بولندا الجمعة الماضي على لسان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أثناء جولته شرق الأوسطية.وشبه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قمة بولندا القادمة هذه بـ"السيرك".