تمديد, أمر, حظر, نشر, حول, مقتل, محمد, ابو, دياك, في, يافة, الناصرة,

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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر :" لقي شخص...
خلال نشاط مكثف وممركز لشرطة السير ، خلال نهاية الاسبوع، لتطبيق القانون في كافة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة النقب أن قوات الانقاذ قامت بتخليص طالبة17...
احتفلت الجامعة الامريكية العربية في جنين بتخريج فوجاً جديداً للعلاج الوظيفي...
إستنادا إلى معطيات جمعية أور ياروك المعتمدة على معطيات دائرة الإحصاء المركزية،...
مددت المحكمة اليوم الاحد أمر حظر النشر حول جريمة قتل الشقيقين حذيفة وقعقاع...
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي هاجم مئات...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر:تم العثور...
جاء في بيان صادر عن بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس: "نحن، البطاركة ورؤساء الكنائس...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة للاعلام العربي:"في نهايه التحقيق المتواصل...