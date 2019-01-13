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تمديد أمر حظر نشر حول مقتل محمد ابو دياك في يافة الناصرة



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مددت المحكمة أمر حظر النشر حول مقتل الشاب محمد ابو دياك 22 عاماً من يافة الناصرة وذلك حتى تاريخ 12.02.2019.


وكان قد لقي الشاب محمد ابو دياك من يافة الناصرة مصرعه باطلاق نار مساء السبت 15.02.2018 في احدى احياء البلدة. 

 وكان قد جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن شاب يبلغ من العمر 22 عاماً من يافة الناصرة وصل الى مستشفى الناصرة الانجليزي وهو مصاب بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار .
الشرطة هرعت للمكان بقوات معززة وباشرت التحقيق بملابسات الحادث .  وجاء في بيان لاحق ان الشاب 22 عاما توفي في المستشفى  متأثرا بجراحه.
تمديد أمر حظر نشر حول مقتل محمد ابو دياك في يافة الناصرة




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