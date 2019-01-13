اصابة, طالبة, سقطت, عن, علو, خلال, رحلة, مدرسية, في, منطقة, البحر, الميت,

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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر :" لقي شخص...
خلال نشاط مكثف وممركز لشرطة السير ، خلال نهاية الاسبوع، لتطبيق القانون في كافة...
مددت المحكمة أمر حظر النشر حول مقتل الشاب محمد ابو دياك 22 عاماً من يافة الناصرة...
احتفلت الجامعة الامريكية العربية في جنين بتخريج فوجاً جديداً للعلاج الوظيفي...
إستنادا إلى معطيات جمعية أور ياروك المعتمدة على معطيات دائرة الإحصاء المركزية،...
مددت المحكمة اليوم الاحد أمر حظر النشر حول جريمة قتل الشقيقين حذيفة وقعقاع...
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي هاجم مئات...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر:تم العثور...
جاء في بيان صادر عن بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس: "نحن، البطاركة ورؤساء الكنائس...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة للاعلام العربي:"في نهايه التحقيق المتواصل...