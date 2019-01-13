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اصابة طالبة سقطت عن علو خلال رحلة مدرسية في منطقة البحر الميت



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة النقب أن قوات الانقاذ قامت بتخليص طالبة17 عاماً اثر سقوطها عن علو 10 امتار في منطقة ناحل زوهر بالبحر الميت .


الطواقم الطبية وصلت للمكان وتم نقل الطالبة للمستشفى لاستكمال العلاج وهي بوعي كامل وحالتها مستقرة .

الشرطة تطلب من جمهور المتنزهين الحذر خاصة أن الارض رطبة من الامطار التي هطلت في الايام الاخيرة .
اصابة طالبة سقطت عن علو خلال رحلة مدرسية في منطقة البحر الميت




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