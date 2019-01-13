اصابة, طالبة, سقطت, عن, علو, خلال, رحلة, مدرسية, في, منطقة, البحر, الميت,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة النقب أن قوات الانقاذ قامت بتخليص طالبة17 عاماً اثر سقوطها عن علو 10 امتار في منطقة ناحل زوهر بالبحر الميت .

الطواقم الطبية وصلت للمكان وتم نقل الطالبة للمستشفى لاستكمال العلاج وهي بوعي كامل وحالتها مستقرة .الشرطة تطلب من جمهور المتنزهين الحذر خاصة أن الارض رطبة من الامطار التي هطلت في الايام الاخيرة .