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أور ياروك:اكثر حوادث اصابات الأطفال خلال السنوات الاخيرة وقعت في سخنين والناصرة



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إستنادا إلى معطيات جمعية أور ياروك المعتمدة على معطيات دائرة الإحصاء المركزية، أصيبَ 1،758 ولدا في أعمار 14-0 في حوادث طرق أثناء السفر في سنة 2018 (كانون الثاني-تشرين الثاني). حيث أصيبَ ما يقارب نصف منهم، 826، داخل المدن والبلدات. فمن المصابين ضمن النطاق الحضري قُتِل ولد واحد وأصيبَ ستة بجروح بالغة. 

وكذلك يتبين من المعطيات أنه في سنة 2018 (أشهر كانون الثاني-تشرين الثاني) قُتِل في حوادث طرق 11 ولدا (14-0) أثناء سفرهم في مركبة وأصيبَ بجروح بالغة 31 ولدا. 
إيريز كيتا، مدير عام جمعية أور ياروك: يكون أولادنا أعز علينا من أي شيء، وبالرغم من ذلك لا يحرص الكثير من الآباء والأمهات على ربطهم بحزام الأمان على نحو لائق وعلى سياقة آمنة بما يكفي. حيث يصاب الكثير جدا من الأولاد الصغار في حوادث أثناء سفرهم في مركبة، وفي حالات كثيرة يكونون غير مربوطين بحزام الأمان أم غير جالسين في مقاعد أمان مناسبين لأعمارهم. ولو لاقى آباؤهم وأمهاتهم سيارات شرطة على نحو ملحوظ في الطرق ما كانوا ليتصرفو على نحو يعرض أولادهم للخطر. ويلزم الدولة الإيعاز بالزيادة من تطبيق القانون والحضور الشرطي في الطرق وذلك من أجل الزيادة من وعي السائقين بالخطر الكبير الكامن في عدم ربط الأولاد بحزام الأمان وتسفيرهم بصورة مخالفة للقانون وكذلك الوعي بأهمية السياقة الآمنة مع الأولاد في المركبة. حيث يجب أن تأتي إعادة الحضور الشرطي إلى الطرق على رأس سلم الأفضليات من أجل خلق الردع الذي يلعب دورا في إنقاذ الحياة".      
وأصيبَ في العقد الأخير أكثر من 22 ألف ولد في حوادث طرق أثناء سفرهم في مركبة، حوالي 2،200 في المتوسط سنويا. حيث يصاب نصفهم ضمن النطاق الحضري: أصيبَ ما يقارب 11 ألف في العقد الأخير، ويصاب 1،100 ولد في المتوسط سنويا أثناء سفرهم ضمن نطاق المدن والبلدات فقط.  
تكون سخنين أخطر مدينة للأولاد أثناء سفرهم في مركبة في المجتمع العربي:  ·         أصيبَ في سخنين 194 ولدا (14-0) في العقد الأخير (2018-2009) في حوادث طرق أثناء سفرهم في مركبة. وفي سنة 2018 (كانون الثاني-تشرين الثاني) أصيبَ في المدينة 20 ولدا في مركبة.  ·         أصيبَ في الناصرة 176 ولدا (14-0) في العقد الأخير (2018-2009) في حوادث طرق أثناء سفرهم في مركبة، ومنهم أصيبَ ستة أولاد بجروح بالغة. وفي سنة 2018 (كانون الثاني-تشرين الثاني) أصيبَ في المدينة 13 ولدا في مركبة. 
·         أصيبَ في أم الفحم 147 ولدا (14-0) في العقد الأخير (2018-2009) في حوادث طرق أثناء سفرهم في مركبة، وقُتِل منهم ولد واحد. وفي سنة 2018 (كانون الثاني-تشرين الثاني) أصيبَ في المدينة تسعة أولاد في مركبة.  ·         أصيبَ في باقة الغربية 124 ولدا (14-0) في العقد الأخير (2018-2009) في حوادث طرق أثناء سفرهم في مركبة، وأصيبَ منهم ولدان بجروح بالغة. وفي سنة 2018 (كانون الثاني-تشرين الثاني) أصيبَ في المدينة سبعة أولاد في مركبة. 
·         أصيبَ في جديدة مكر 122 ولدا (14-0) في العقد الأخير (2018-2009) في حوادث طرق أثناء سفرهم في مركبة، وأصيبَ منهم ولدان بجروح بالغة. وفي سنة 2018 (كانون الثاني-تشرين الثاني) أصيبَ في المدينة خمسة أولاد في مركبة.  ولكي يجلس الولد بصورة آمنة أثناء السفر يلزم الآباء والأمهات الحرص على:
·         يجب أن يجلس طفل رضيع لا يتعدى عمره سنة على مقعد أمان متّجها بعكس اتجاه السفر. وفي حالة كون مقعد الطفل الرضيع مركَّبا بجانب السائق، يجب التأكد من أن الوسادة الهوائية غير قابلة للتفعيل. وفي حالة كون الطفل الرضيع يجلس على المقعد الخلفي، من المفضل تركيب مقعد الأمان على المقعد الوسطي للمركبة.
·         يمكن لأطفال يتراوح عمرهم من سنة إلى أربع سنوات، الجلوس على مقعد أمان مع سيور داخلية، متّجهين باتجاه السفر.
·         يلزم أولادا لا يقل عمرهم عن 4 سنوات ولا يتعدى طول قامتهم 145 سنتيمترا، الجلوس على مقعد للجلوس بوضعية مرتفعة (بوستر)، يتيح وضع حزام الأمان للمركبة على الجسم على نحو صحيح ومريح.         
أور ياروك:اكثر حوادث اصابات الأطفال خلال السنوات الاخيرة وقعت في سخنين والناصرة




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