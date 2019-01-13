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تمديد أمر حظر النشر حول جريمة قتل حذيفة وقعقاع الحريري



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مددت المحكمة اليوم الاحد أمر حظر النشر حول جريمة قتل الشقيقين حذيفة وقعقاع الحريري من جلجولية قبل حوالي الشهر في محطة وقود قرب مفرق مجيدو .


وذلك لمدة 30 يوم حتى تاريخ 14-02-2019.




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